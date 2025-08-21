Emilia-Romagna, approvata la quarta tranche del bando paratie: altri 1,4 milioni per proteggere casa dagli allagamenti

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la quarta tranche di domande del bando paratie, destinato a sostenere i cittadini che vogliono proteggere i propri immobili dagli effetti delle alluvioni degli ultimi due anni.
Grazie a questa nuova approvazione, vengono stanziati 1,4 milioni di euro che si aggiungono ai 7,4 milioni già assegnati nelle prime tre tranche. Il bando prevede rimborsi per chi ha installato o intende acquistare dispositivi di protezione, come paratie mobili o altri sistemi di difesa contro le esondazioni.
Le domande che necessitano di chiarimenti o integrazioni sono state temporaneamente sospese fino al completamento delle istruttorie, garantendo così una gestione precisa e trasparente delle risorse.
L’iniziativa rappresenta un passo concreto per aumentare la resilienza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e sostenere le famiglie nella tutela dei propri beni.
Tutti i dettagli sul bando e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito della Regione Emilia-Romagna: https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2025/agosto/ricostruzione-post-alluvione-approvata-la-quarta-tranche-di-domande-relative-al-bando-paratie