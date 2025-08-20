Emilia Romagna, Allerta meteo oggi: rischio piene dei fiumi, frane e temporali – …di MeteoRoby

Allerta gialla, oggi, fino all amezzanotte, su tutta l’Emilia Romagna per ????? ??? ????? nelle province di PC, PR, RE, MO; per ????? ? ????? ??? ????? ?????? nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per ????????? nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.



Nella giornata di domani, mercoledì 20 agosto, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione. A partire dalla serata, le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale, in particolare nei tratti montani, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti lungo i versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili fenomeni erosivi.

MeteoRoby