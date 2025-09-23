E-R: emessa allerta meteo “gialla” per temporali per martedì 23 settembre

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “gialla” per temporaliper la giornata di oggi che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende anche la Provincia di Rimini.

Per la giornata di martedì 23 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale con possibili effetti e danni associati. Per mercoledì 24 settembre non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia si prevede ancora la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili nelle ore centrali della giornata, con possibili effetti associati occasionali.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta e su cosa fare in caso di forte pioggia: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it