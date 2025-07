Dopo la Bandiera Blu, ecco per Bellaria Igea Marina la Bandiera Verde dei pediatri

Dopo la Bandiera Blu, per Bellaria Igea Marina arriva un altro significativo riconoscimento, la Bandiera Verde 2025: assegnato annualmente dalle pediatre e dai pediatri a località balneari considerate particolarmente adatte ai bambini, premia quelle destinazioni che offrono condizioni ottimali per le famiglie, a partire dalle caratteristiche dello specchio acqueo, ma anche gli standard di qualità del servizio di salvamento e dei servizi specifici dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. A rappresentare la nostra città nella cerimonia di consegna avvenuta a San Salvo (CH), l’Assessore Nicola Missiani; nell’immagine, insieme a Emanuela De Nicolis, Elisa Marinelli, rispettivamente Sindaco e Assessore al Turismo del comune abruzzese, e al Prof. Italo Farnetani, Presidente dell’International Workshop of Green Flags.