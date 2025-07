Donna tedesca trovata morta nel bosco, ascoltate le amiche e il compagno: le tre piste su cui si indaga per omicidio

Era partita per una vacanza nella natura, lontana dal rumore delle città, ma il suo corpo è stato ritrovato mercoledì mattina lungo una strada sterrata del Monte Falterona, nel comune di San Godenzo, immerso nell’Appennino fiorentino. Franka Ludwig, 52 anni, tedesca, estetista, era lì con due amiche per un soggiorno all’insegna del trekking. Il suo corpo, adagiato sull’erba accanto a un masso insanguinato, ha aperto un giallo che ora scuote il silenzio della montagna. La Procura di Firenze ha aperto un’indagine per omicidio.

Un sasso insanguinato e tre ipotesi

Accanto alla vittima, una grossa pietra con tracce di sangue. È questo l’unico elemento fisico che, per ora, alimenta l’ipotesi dell’aggressione. Ma sul tavolo degli inquirenti ci sono altre due possibilità: una caduta accidentale o un tragico incidente causato da un mezzo pesante. La zona infatti è battuta da camion che trasportano legname, e la strada dove Franka è stata ritrovata è difficilmente percorribile con auto normali. Non si esclude che la donna possa essere stata colpita da un carico in movimento o da un mezzo in retromarcia.

L’ultima sera e le persone ascoltate

Per provare a ricostruire le ultime ore di vita di Franka, gli investigatori hanno sentito le due amiche con cui era in vacanza e un uomo con cui, secondo quanto emerso, aveva un rapporto affettivo (secondo quanto riporta La Nazione è il compagno, ndr.). Le loro dichiarazioni sono ora al vaglio dei carabinieri. A ritrovare il corpo, intorno alle 7 del mattino, è stata una donna del posto che stava portando a spasso i cani. Nessuno, almeno per ora, dice di aver visto o sentito nulla. Ma il silenzio della montagna può nascondere dettagli che solo le indagini scientifiche potranno chiarire.

Autopsia decisiva, indagine aperta

Sarà l’autopsia a chiarire se Franka Ludwig sia stata colpita con violenza, se sia inciampata lungo un sentiero impervio, oppure se le sue ferite siano compatibili con l’impatto con un mezzo. I carabinieri stanno lavorando per acquisire immagini da telecamere di accesso alla zona e tracce utili sul terreno. Intanto, il sasso rinvenuto accanto al corpo è stato repertato e sarà analizzato. È l’unico oggetto sul posto che potrebbe parlare.

