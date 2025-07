Dal 25 al 27 luglio 2025 il Centro Storico della Repubblica di San Marino si trasforma in un borgo medioevale per la 28ª edizione delle Giornate Medioevali

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere la 28ª edizione delle Giornate Medioevali, in programma da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025, rievocazione storica tra le più attese del calendario culturale sammarinese.

Per tre giornate, a partire dalle 18:00, il Centro Storico del Titano sarà teatro di un ricco calendario di attività ispirate al Medioevo: rievocazioni storiche, spettacoli itineranti, accampamenti, botteghe artigiane, giullari, musici e cortei in abiti d’epoca, che contribuiranno a ricreare l’atmosfera e il fascino della San Marino medioevale.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 25 luglio alle 17:30 in Piazza della Libertà, preceduta dalla tradizionale lettura del bando a cura della Federazione Balestrieri Sammarinesi che si svolgerà nelle contrade del Centro Storico a partire dalle 17:00.

Ogni giorno, piazze e vie del Centro Storico si animeranno con spettacoli itineranti, Gruppi Storici Sammarinesi e compagnie ospiti provenienti da tutta Italia e dall’Europa daranno vita dalle ore 18:00 fino a tarda sera a un programma ricco e coinvolgente, in un contesto di grande valore storico e culturale.

La Prima Torre Guaita, aperta con ingresso gratuito dalle 17:30 fino alle 24:00 nelle giornate di venerdì e sabato e fino alle 23:00 domenica 27 luglio, sarà animata da scene di vita medioevale a cura dei gruppi storici della Corte di Olnano e della Compagnia dell’Istrice, mentre Piazzale Domus Plebis diventerà il quartier generale della Cerna dei Lunghi Archi e dei Barattieri – Associazione Giochi Storici Sammarinesi, con dimostrazioni di vita civile e militare d’epoca.

Tante le novità nell’edizione 2025: La Taverna del Falco, vero e proprio cuore conviviale dell’evento dedicato ai sapori di un tempo. Qui, tra tavole imbandite e atmosfere d’altri tempi, sarà possibile pranzare e cenare gustando piatti ispirati alla tradizione storica locale, preparati per rievocare i profumi e i sapori del Medioevo. Un’esperienza gastronomica che completa il viaggio nel passato, perfetta per chi desidera vivere la festa anche attraverso il cibo.

Sarà allestita anche un’area dedicata ai più piccoli, con spettacoli di marionette, ventriloqui, burattini e cantastorie nella splendida cornice del Giardino dei Liburni mentre in via Eugippo troverà spazio uno speciale Mercato a tema, dove sarà possibile scoprire gli antichi mestieri e acquistare oggetti ispirati all’epoca, dai monili ai tessuti, dalle ceramiche alle riproduzioni storiche.

Per questa edizione tornerà in una veste tutta nuova il contest “Vinci la storia di San Marino” che premia le foto più suggestive scattate nella location dedicata al Photobooth, presso il Cantone Panoramico all’arrivo della Funivia in Centro Storico. In palio una visita guidata con degustazione di prodotti tipici per cinque fortunati vincitori.

Cava dei Balestrieri sarà il vero e proprio palcoscenico dell’evento con imperdibili spettacoli a cura di artisti e gruppi storici internazionali.

Venerdì 25 Luglio alle ore 21:00 l’apertura degli spettacoli è affidata ai padroni di casa della Federazione Balestrieri Sammarinesi per proseguire poi con l’esibizione del Calcio Storico Fiorentino, lo spettacolo di musica e bandiere di Fanfarenzug Waldkirk e lo show con musica e tamburi medioevali della Cerna dei Lunghi Archi di San Marino.

Sabato 26 Luglio alle ore 20:45 si terrà lo spettacolo di bandiere e musica a cura della Fanfarenzug Waldkirk, seguita dall’esibizione di acrobazia di Zirkus Meer e dai giochi di bandiere degli Sbandieratori di San Sepolcro.

Sempre Sabato sera alle ore 21:30 presso Campo Bruno Reffi si svolgerà il 58° Torneo Nazionale della Balestra a cura della Federazione Balestrieri Sammarinesi.

Il gran finale, atteso per domenica sera all’interno della Cava dei Balestrieri sarà la “Disfida del Tricorniolo”, una delle gare di tiro con la balestra più coinvolgenti ed emozionanti tra le città di Lucca, Massa Marittima, Pisa (Porta San Marco), Volterra, Sansepolcro e la Repubblica di San Marino.

Da non perdere il Torneo della Libertà, tradizionale gara di sfida tra arcieri in costume che si concluderà con la Finale del Collare di San Marino, domenica 27 luglio dalle ore 16:30 in Cava dei Balestrieri, con la partecipazione di compagnie di arcieri storici da tutta Italia.

Durante le tre giornate di evento sarà possibile esplorare San Marino in un modo completamente nuovo e coinvolgente grazie alle visite guidate alla Prima Torre Guaita (in italiano alle ore 10:00 e 12:00 e inglese alle ore 11:00) a titolo gratuito e nel Centro Storico alle 15.00 e alle 16.30 al costo di € 7 a persona.

Le Giornate Medioevali sono anche l’occasione per visitare il Museo del Balestriere. Attraverso l’esposizione di cimeli, ricordi, premi e costumi i visitatori potranno conoscere l’affascinante storia della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Il museo si trova in Contrada Omerelli 51 e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dell’evento dalle 15:30 alle 19:15.

Dichiarazioni:

Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo “Come di consueto la proposta messa in campo per la nuova edizione delle Giornate Medioevali è di altissima qualità; questo evento, insieme al Natale delle Meraviglie, rappresenta il più caratterizzante dell’offerta sammarinese. Si presenta San Marino in un’ottica nuova, con allestimenti dedicati, offrendo una vera e propria esperienza immersiva, come se si fosse una fiction medioevale. Le Giornata Medioevali sono l’evento estivo sammarinese per antonomasia. Contraddistinguono da anni la nostra programmazione turistica riportando il Centro Storico patrimonio dell’UNESCO indietro nel tempo. Il programma presentato questa mattina ci soddisfa, è vario e propone diverse novità rispetto al passato. Agli organizzatori il nostro in bocca al lupo, ai figuranti un sentito ringraziamento, ai visitatori un caloroso benvenuto a San Marino”.

Annachiara Sica – Dirigente Ufficio del Turismo “Le Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino, giunte alla 28 edizione, sono un appuntamento ormai consolidato nel calendario eventi estivo e rappresentano una delle manifestazioni più significative e identitarie della programmazione culturale e turistica sammarinese. Le Giornate Medioevali non sono soltanto un viaggio nel tempo, ma un’esperienza coinvolgente nell’Età di Mezzo che celebra le radici della nostra Repubblica, la più antica del mondo. Per tre serate, il Centro Storico di San Marino si trasforma in un autentico borgo medioevale, animato da sfilate in costume, spettacoli e disfide, musica antica, mercatini tematici e rievocazioni storiche che coinvolgono grandi e piccoli. Ogni angolo del nostro Centro Storico, Patrimonio Mondiale UNESCO, si anima di storia, fascino ed emozione. Le Giornate Medioevali non sono soltanto una festa, ma un invito a scoprire l’anima di San Marino e riscoprire i valori di libertà, identità e tradizione che da secoli definiscono la nostra terra”.

Giuseppe Del Barna – Direzione artistica “Quello che ho sempre desiderato è strutturare le Giornate Medioevali come un invito a casa; abbiamo impostato l’evento come pensato per tutti, anche per i bambini, con un’area dedicata. Tanti gli spettacoli che si susseguono nell’arco dei tre giorni e due eventi extra: il Torneo della Libertà e il Torneo Nazionale della Balestra”.

“Giornate Medioevali” è un’iniziativa della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. L’organizzazione è stata curata MAD S.r.l con la Direzione Artistica di Giuseppe Del Barna, in collaborazione con l’agenzia Uebba per la grafica e comunicazione.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Informazioni dettagliate, programma completo e prenotazioni su www.giornatemedioevali.com o presso i tre Info Point ubicati a Porta San Francesco, Porta della Fratta e nella zona dell’arrivo della funivia a Città di San Marino (accanto al busto di Bartolomeo Borghesi).

San Marino, 21 luglio 2025 / 1724 dFR