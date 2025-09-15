Cronaca. Uomo intossicato dopo aver ingerito detergente caustico in un bar di Monza

Un episodio verificatosi a Monza sabato mattina ha visto un uomo assumere accidentalmente un detergente caustico invece dell’acqua in un bar della città. Dopo aver consumato caffè e brioche, l’uomo aveva chiesto un bicchiere d’acqua, ma gli è stato servito un liquido identificato come soda caustica, un detergente utilizzato per la pulizia delle lavastoviglie.

Subito dopo aver ingerito la sostanza, il cliente ha iniziato a manifestare forti bruciore alla bocca, alla gola e allo stomaco. Il personale del locale e la moglie dell’uomo sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi. La chiamata al 112 ha attivato l’intervento delle ambulanze, che hanno trasportato l’uomo all’Ospedale San Gerardo di Monza. Attualmente, l’uomo si trova in terapia intensiva, con lesioni all’apparato digerente ma senza che la vita sia in pericolo.

Le autorità sanitarie di Ats Brianza, attraverso la Struttura sicurezza alimentare del servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian), hanno condotto rilievi sul luogo e sequestrato i contenitori del detergente. Le indagini sono ancora in corso e l’autorità giudiziaria ha avviato approfondimenti per chiarire eventuali responsabilità.