Cronaca. Stefano De Martino rapinato a Milano con il trucco dello specchietto: due ladri in scooter gli hanno rubato l’orologio Patek Philippe

Brutta disavventura per Stefano De Martino a cui è stato rubato il suo orologio del valore di alcune migliaia di euro mentre viaggiava a bordo della sua auto in zona Bocconi a Milano. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, giovedì 18 settembre: il conduttore ha quindi chiamato la Polizia denunciando l’episodio.

De Martino rapinato dell’orologio

Il conduttore di Affari Tuoi ed ex ballerino di Amici gjuidava la sua Mercedes quando due uomini in scooter lo hanno avvicinato usando il famoso «trucco dello specchietto»: quando De Martino ha tirato fuori la mano per rimetterlo in posizione, gli hanno sfilato il suo orologio Patek Philippe, del valore di diverse migliaia di euro.

Leggo.it