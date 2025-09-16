Cronaca. Savignano, Panda “sbronza” nel centro: 54enne si schianta appena partito contro le auto in sosta

Una domenica pomeriggio movimentata quella vissuta ieri a Savignano sul Rubicone, dove una Fiat Panda ha deciso di trasformarsi — suo malgrado — in ariete contro una fila di auto parcheggiate. Alla guida c’era un 54enne residente in zona che, secondo gli agenti della polizia locale intervenuti, mostrava fin da subito i classici segni di un brindisi di troppo.

Il test alcolemico non ha lasciato spazio a interpretazioni: tasso registrato 1,13 g/l, più del doppio rispetto al limite consentito di 0,5. Risultato? Patente ritirata e deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver causato un incidente.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, se non la dignità del conducente e la carrozzeria delle auto innocenti finite nello scontro. La Panda, nel suo ruolo involontario di protagonista, ha chiuso in anticipo la serata, mentre il guidatore dovrà fare i conti con una sospensione della patente e conseguenze giudiziarie non proprio lievi.