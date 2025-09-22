Cronaca. Russi, paura in centro: casa divorata dalle fiamme, padre e figlio intossicati

Una domenica di festa a Russi si è improvvisamente trasformata in un pomeriggio di paura. Ieri, 21 settembre, poco dopo l’ora di pranzo, un violento incendio ha colpito un’abitazione in Via Trieste, proprio mentre in città era in corso la tradizionale Fira di Sett Dulur.

A lanciare l’allarme è stato un passante, notando del fumo uscire dal sottotetto della palazzina. All’interno si trovavano un padre e il figlio 18enne, che sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente. Nonostante la fuga rapida, entrambi hanno accusato sintomi da intossicazione da fumo: il personale sanitario del 118 li ha soccorsi e accompagnati in pronto soccorso, dove le condizioni sono state giudicate non gravi.

Sul posto si è messa in moto una complessa macchina dei soccorsi: sei squadre dei Vigili del Fuoco giunte da Ravenna, Faenza e Lugo hanno lavorato con autobotti e autoscala per circoscrivere il rogo. Le operazioni, tuttavia, sono state rese difficili dal crollo parziale del tetto, pesantemente danneggiato dalle fiamme. All’intervento hanno preso parte anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

Per motivi di sicurezza, il traffico in Via Trieste e Via Vecchia Godo è stato temporaneamente interdetto, mentre curiosi e visitatori della fiera seguivano con apprensione la scena.

Oggi la città prova a lasciarsi alle spalle lo spavento, ma resta l’immagine di un giorno di festa improvvisamente oscurato dalla colonna di fumo in pieno centro. Un ricordo che resterà vivido nella comunità, nonostante il sollievo: i due residenti se la sono cavata e il peggio, fortunatamente, è stato evitato.