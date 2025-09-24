Cronaca. Rissa a Rimini: due uomini e una donna fermati, intervento delle forze dell’ordine 

I fatti sono avvenuti ieri sera, martedì 23 settembre, in piazzale Cesare Battisti a Rimini. Un alterco tra diverse persone è degenerato in una colluttazione. L’intervento della Polizia Locale ha portato all’arresto di due uomini di 30 e 48 anni e di una donna di 23 anni. Per uno dei due uomini è stata inoltrata anche una denuncia per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale: durante la fuga avrebbe spinto un agente facendolo cadere a terra; la prognosi per l’operatore è di 15 giorni.

L’intervento è stato eseguito da una pattuglia in borghese durante i pattugliamenti di routine nella zona. Nel corso della serata, per riportare la calma, sono intervenuti anche i militari dell’Esercito impiegati nei controlli di “Strade Sicure”. Secondo quanto emerso, i partecipanti alla rissa sarebbero stati in stato di ubriachezza; tutti hanno richiesto cure mediche al pronto soccorso.