Cronaca. Rimini, uomo di 54 anni sotto processo per maltrattamenti alla moglie. La violenza scattò quando la moglie scoprì la sua relazione omosessuale

L’udienza preliminare per un uomo di 54 anni residente a Rimini è stata fissata al 17 dicembre davanti al giudice Vinicio Cantarini. La procura ha richiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, l’uomo avrebbe iniziato a esercitare violenza sulla consorte dopo che lei aveva scoperto una relazione omosessuale clandestina del marito. La donna si era opposta alla relazione, che coinvolgeva un uomo a cui era stato concesso l’uso gratuito di una parte dell’attività familiare, e da quel momento sarebbero iniziati i conflitti e le aggressioni.

Tra gli episodi più gravi, si segnalano un tentativo di strangolamento e l’intervento del figlio per salvare la madre. L’ultimo episodio risale a gennaio scorso, quando l’uomo avrebbe mostrato alla moglie delle taniche di benzina, minacciando di darle fuoco.

Le indagini proseguono per accertare la piena dinamica dei fatti e valutare le accuse a carico dell’indagato.