Cronaca. Rimini, tragedia in viale Regina Elena: muore un 64enne di Fano nello scontro frontale

Un’altra mattina segnata dal sangue sulle strade romagnole. Erano le 9.10 di ieri, quando in viale Regina Elena a Rimini due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del civico 143. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo a un 64enne di Fano, che era alla guida di un’Audi A4. L’uomo è morto sul colpo.

Nell’altro veicolo, una Volkswagen Tiguan, si trovava un automobilista riminese che è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta, causando lo schianto quasi frontale. Le cause precise dell’incidente restano ancora da chiarire e sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Un dramma improvviso che riporta, purtroppo, l’attenzione sulla fragilità della vita e sulla pericolosità di tratti di strada che troppo spesso si trasformano in teatri di tragedie.