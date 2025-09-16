Cronaca. Rimini. Tentato furto con coltello a Bellariva: rapinatore fermato da due giovani

Episodio di tentata rapina intorno a mezzogiorno in via Armellini a Bellariva. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato di coltello avrebbe avvicinato un passante con l’intento di rapinarlo. La scena è stata notata da due giovani che, intervenuti prontamente, sono riusciti a bloccare e disarmare l’uomo.

Sul luogo sono intervenute due auto della Polizia di Stato e un’ambulanza. L’individuo, che si trovava ancora armato al momento dell’arresto, è stato successivamente condotto in Questura per gli accertamenti del caso. La dinamica completa dell’episodio è ancora in fase di chiarimento.