Cronaca. Rimini, omicidio Pierina Paganelli, i “pizzini” di Valeria Bartolucci a Louis Dassilva svelati dal settimanale “Giallo”: “Dico che siamo in crisi, così sarò più credibile”

Nel nuovo numero del settimanale Giallo si svelano intercettazioni e messaggi in cui Valeria Bartolucci suggeriva al marito Louis Dassilva come difendersi. Per gli inquirenti, un tentativo di costruire alibi e strategie poco convincenti. Dunque, nuovi dettagli emergono sul cosiddetto “giallo di Rimini” relativo all’omicidio di Pierina Paganelli, il cui processo inizierà fra pochissimi giorni, grazie a quanto pubblicato nell’ultimo numero del settimanale Giallo. La rivista ha infatti diffuso i cosiddetti “pizzini” che Valeria Bartolucci avrebbe inviato al marito Louis Dassilva, unico accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Dai documenti riportati da Giallo risulta che la donna suggerisse al coniuge vere e proprie strategie difensive. In uno dei messaggi, ad esempio, scriveva: “Dico che siamo in crisi, così sarò più credibile”. Per gli investigatori, questa linea aveva l’obiettivo di rendere le sue parole più attendibili e di non far sembrare che stesse fornendo un alibi solo perché innamorata.

Nelle ricostruzioni pubblicate dal settimanale si legge che Valeria avrebbe fornito indicazioni precise al marito su cosa dire agli inquirenti e su come comportarsi. Sempre secondo quanto scritto dal magazine italiano, si sarebbe persino contraddetta sulla sera dell’omicidio, arrivando ad affermare in un’intercettazione di non sapere se Louis fosse o meno in casa. Un altro aspetto sottolineato da Giallo riguarda il consiglio, sempre rivolto al marito, di puntare sul colore della sua pelle, sostenendo che le accuse sarebbero state mosse solo perché nero.

La direttrice del giornale, Albina Perri, in un post pubblicato ieri su Facebook, ha commentato: “Secondo gli inquirenti, la donna ha cercato in ogni modo di pilotare il marito suggerendogli cosa dire e varie strategie difensive. Ha anche mentito sulla sera dell’omicidio […]. Chiaramente gli inquirenti pensano che Louis sia il colpevole materiale dell’omicidio, tanto che andrà a processo lunedì. Ma la vera domanda è: Valeria è davvero così abile a inventare tutti questi modi per salvare il marito o forse qualcuno l’ha ben istruita?”.

Il processo a carico di Louis Dassilva inizierà lunedì. Restano aperti gli interrogativi sul ruolo di Valeria Bartolucci e sul significato delle sue parole, che gli investigatori considerano come tentativi di influenzare l’inchiesta.