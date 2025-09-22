Cronaca. Rimini, Corte d’Appello di Bologna conferma condanna di 12 anni per omicidio del Vigile del Fuoco Giuseppe Tucci

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado per Klajdi Mjeshtri, 29 anni, condannato a 12 anni per l’omicidio del Vigile del Fuoco Giuseppe Tucci, di Foggia. I giudici hanno riconosciuto la natura preterintenzionale dell’omicidio, respingendo la tesi della famiglia che chiedeva la qualificazione come omicidio volontario. Mjeshtri potrà beneficiare dello sconto di un sesto della pena, che riduce l’ammontare complessivo a 10 anni. Parte civile e procuratore generale dovranno ora valutare se proporre ricorso in Cassazione.

Tucci, 34 anni, perse la vita dopo un violento pestaggio avvenuto nella sera di giugno 2023 davanti alla discoteca Frontemare di Miramare. L’esito della sentenza conferma quindi l’esito del processo di primo grado.