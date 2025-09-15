Cronaca. Riccione: Incendio devasta negozio di bici sulla statale Adriatica, danni anche all’abitazione sovrastante

Interventi rapidi delle squadre di emergenza hanno evitato il peggio in una zona ad alto traffico di Riccione, dove sabato sera un rogo ha colpito un’attività commerciale dedicata al mondo del ciclismo. Il negozio “Reparto Corse”, posizionato all’incrocio tra la statale Adriatica e viale Sardegna, è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 19:15, quando era già chiuso al pubblico, generando una densa colonna di fumo che ha allarmato passanti e residenti.

Il fumo, visibile da lontano, ha attirato l’attenzione di automobilisti e abitanti della zona, creando momenti di tensione lungo la via trafficata. Le cause dell’incendio restano da chiarire, con le indagini in corso da parte delle autorità per ricostruire l’accaduto.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del comando di Rimini, intervenuti con autopompa per circoscrivere e spegnere le fiamme, impedendo che si estendessero ad altre strutture. Presente anche un’ambulanza del 118, pronta a prestare soccorso in caso di intossicazioni dovute al fumo, anche se non sono stati segnalati feriti.

Le fiamme hanno provocato danni non solo al negozio, specializzato in articoli da ciclismo, ma anche all’appartamento situato sopra di esso, richiedendo verifiche sulla stabilità e l’agibilità dell’intero edificio.

Mentre le operazioni di messa in sicurezza procedono, gli inquirenti continuano a esaminare le possibili origini del rogo, in un contesto che evidenzia i rischi per le attività commerciali in aree urbane densamente frequentate.