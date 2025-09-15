Cronaca. Reggio Emilia: 41enne muore dopo essere stato fermato con taser dalla polizia

Roma – Un uomo di 41 anni, con precedenti penali, è deceduto questa mattina all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo essere stato bloccato dalla polizia con il taser. L’episodio è avvenuto intorno alle 6 nella frazione di Massenzatico, in provincia di Reggio Emilia. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il 41enne abbia dato in escandescenze. Nonostante i tentativi di rianimazione del 118, l’uomo è morto poco dopo il ricovero. La Procura ha aperto un’inchiesta e la polizia scientifica è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.
LaPresse