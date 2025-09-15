Cronaca. Ravenna, taglia il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari: 27enne finisce in carcere

Un giovane di 27 anni residente a Ravenna, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri per aver violato le restrizioni imposte dal tribunale. L’uomo era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, sorvegliata tramite braccialetto elettronico.

Durante uno dei controlli quotidiani, i militari della Radiomobile hanno scoperto che il giovane aveva reciso il dispositivo e lo aveva lasciato sul tavolo della cucina, allontanandosi arbitrariamente dall’abitazione. La violazione, ritenuta particolarmente grave anche alla luce di precedenti trasgressioni, è stata segnalata immediatamente all’autorità giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi sostituito la misura originaria con quella più severa della custodia cautelare in carcere. I Carabinieri, ricevuta l’ordinanza, hanno rintracciato il 27enne nella sua abitazione e lo hanno condotto prima in caserma, poi alla Casa Circondariale di Ravenna.

Il caso evidenzia ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure cautelari, la cui violazione porta a conseguenze immediate e più pesanti.