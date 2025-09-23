Cronaca. Ravenna, la Polizia di Stato scopre arsenale occultato in campagna: sequestrati fucili e un revolver

Importante ritrovamento della Polizia di Stato: nei giorni scorsi gli uomini della Squadra Mobile hanno scoperto un vero e proprio nascondiglio di armi in una zona agricola della Bassa Romagna.

L’attività rientra in un’ampia operazione di controllo e contrasto al traffico illecito di armi, condotta in diverse località della provincia. Proprio durante una delle perlustrazioni mirate, gli investigatori hanno rinvenuto quattro fucili e un revolver, accuratamente occultati all’interno di buste di plastica nere, poi sotterrate in un terreno.

Le armi, poste immediatamente sotto sequestro e attualmente a carico di ignoti, sono ora oggetto di approfonditi accertamenti volti a stabilirne l’origine e un eventuale collegamento con attività criminali. Da una prima verifica è già emerso un dato significativo: uno dei fucili era stato rubato durante un furto in abitazione avvenuto nel gennaio 2024 in provincia di Bologna.

Il ritrovamento rappresenta un colpo importante al mercato nero delle armi e, al tempo stesso, un elemento chiave per collegare l’arsenale a episodi criminosi del recente passato.

Con questo sequestro, la Polizia di Stato conferma il proprio impegno costante nel monitoraggio del territorio e nel contrasto alla diffusione illegale di armi, attività che rimane prioritaria per la sicurezza di cittadini e comunità locali