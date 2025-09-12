Cronaca. Pesaro, rivolta in carcere: materasso in fiamme e agenti intossicati

Momenti di forte tensione nella serata di ieri, giovedì 11 settembre, al carcere di Villa Fastiggi, dove un detenuto ha dato fuoco al materasso nella propria cella. In pochi istanti il reparto è stato invaso da una densa nube di fumo, rendendo necessario l’intervento immediato della Polizia Penitenziaria, che ha evacuato i detenuti nel cortile dell’istituto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118. Il bilancio provvisorio è di alcuni agenti e di un detenuto rimasti intossicati, tutti sottoposti a cure mediche.

L’allarme è rientrato intorno alla mezzanotte, dopo che i pompieri hanno disperso i fumi con attrezzature specifiche e messo in sicurezza il reparto. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità.