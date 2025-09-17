Cronaca. Parma, cinque minorenni in auto fuggono all’alt della Finanza: denunciato il conducente, fermo per la vettura

Notte movimentata a Parma, dove cinque minorenni sono stati protagonisti di un inseguimento rocambolesco terminato nelle campagne della prima periferia.

A bordo dell’auto del padre di una delle ragazze, tre ragazzi e due coetanee hanno ignorato l’alt imposto da una pattuglia della Guardia di Finanza, dandosi alla fuga lungo via Emilio Lepido. L’inseguimento si è concluso in strada Viazza di Martorano, quando i giovani hanno tentato inutilmente di scappare a piedi prima di arrendersi.

I militari hanno accertato che tutti gli occupanti erano minorenni. L’auto era stata sottratta con le chiavi prese di nascosto, poi affidata alla guida di un amico privo di patente. Portati in caserma, i cinque sono stati riconsegnati alle famiglie.

Il conducente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre sull’auto è scattato il fermo amministrativo. Per i ragazzi sono arrivate anche sanzioni per migliaia di euro, un conto salato per una bravata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.