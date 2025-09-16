Cronaca. Meldola, maxi controlli dei carabinieri, cinque persone denunciate

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione di Bertinoro, hanno eseguito una serie di servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere nonché al controllo della circolazione stradale e delle violazioni connesse.

L’attività preventiva, svolta prioritariamente in orario serale e notturno, si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di cinque persone, in particolare:

-un automobilista per “reiterazione nella guida di veicoli a motore con patente di guida revocata” poiché, controllato alla guida di un veicolo – di proprietà di altra persona – è risultato essere stato già contravvenzionato nei mesi scorsi per avere guidato con la patente di guida revocata dalla Prefettura di Forlì-Cesena nel maggio del 2024. Il veicolo è stato affidato in custodia a persona di fiducia;

-due giovani per “porto di armi od oggetti atti ad offendere” poiché, durante i controlli stradali, sono stati trovati in possesso – rispettivamente – di un coltello di medie dimensioni e di una pistola giocattolo riproducente un’arma attualmente in commercio, che sono stati sequestrati;

-due cittadini stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale”, poi avviati presso il competente Ufficio stranieri per regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale. Nella circostanza uno dei due è stato anche denunciato per “falsità materiale”, per avere esibito, durante il controllo alla circolazione stradale, una patente di guida straniera, con evidenti elementi di difformità rispetto ai documenti attualmente in vigore.

Forlì, 16.09.2025