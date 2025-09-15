Cronaca. Incidente sulla Statale 16 a Rimini: moto perde controllo e coinvolge altri veicoli

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la Statale 16 a Rimini, intorno alle 11:30. Secondo le prime informazioni raccolte, un giovane alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo poco prima di raggiungere il cavalcavia nei pressi dell’SCM, in direzione Ravenna-Ancona. Il motociclista ha urtato uno scooter in fase di marcia lenta e successivamente un’automobile Fiat 500 in fila.

L’uomo in moto è stato soccorso e trasportato in ambulanza; le sue condizioni sono considerate non gravi. Lo scooterista ha riportato un trauma al ginocchio, mentre la passeggera della Fiat 500, spaventata dall’evento, è stata visitata dai soccorritori senza riportare ferite.

Le forze dell’ordine della Polizia Stradale sono intervenute per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La situazione ha causato ingorghi e rallentamenti notevoli sul tratto interessato, creando disagi alla viabilità locale.