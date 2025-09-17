Cronaca. Gaza in fiamme, Ue propone sanzioni a Israele e lo stop ad accordi commerciali

Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno annunciato l’apertura di una seconda via di evacuazione da Gaza City, lungo Sala-al-Din Street, attiva da mezzogiorno di oggi fino a mezzogiorno di venerdì, per consentire ai civili di lasciare la città mentre l’esercito avanza. Secondo le stime delle IDF, circa 400.000 palestinesi hanno già evacuato Gaza City, su una popolazione iniziale di circa 1 milione, con decine di migliaia di persone in fuga ogni giorno. Intanto, continuano i bombardamenti israeliani: fonti mediche e media locali riferiscono di almeno 17 palestinesi uccisi dall’alba, di cui sette a Gaza City. Tra le vittime, tre membri di una famiglia sono stati colpiti in una tenda di sfollati a Mawasi, Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia. La situazione resta critica, con l’aumento delle evacuazioni e le operazioni militari che continuano a intensificarsi.