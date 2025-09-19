Cronaca. Galliera (BO), entra in un supermercato con cesoie da giardino e minaccia i clienti: 28enne arrestato dai Carabinieri

Momenti di tensione nel pomeriggio in un supermercato del comune di Galliera, dove un uomo di 28 anni, di origine pakistana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è entrato all’interno dell’esercizio armato di cesoie da giardino, infastidendo clienti e personale.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, causato dall’abuso di alcol. A lanciare l’allarme al N.U.E. 112 è stata la vice direttrice del punto vendita, che ha segnalato la pericolosa presenza.

L’intervento dei militari

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Carabinieri della Stazione di Galliera, supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di San Giovanni in Persiceto. Alla vista dei militari, il 28enne ha reagito violentemente, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di fuggire. Dopo pochi attimi concitati, i militari lo hanno disarmato e immobilizzato in sicurezza, evitando che qualcuno potesse rimanere ferito.

Arresto e processo

Una volta bloccato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 per un controllo medico, quindi trasferito nelle camere di sicurezza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è ora in attesa del processo per rito direttissimo, con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio conferma l’efficacia della tempestiva collaborazione tra cittadini, esercizi commerciali e forze dell’ordine, che ha permesso di disinnescare rapidamente una situazione potenzialmente molto pericolosa.