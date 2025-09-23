Cronaca. Fornaio di Bellaria Igea Marina condannato a risarcire danni per disturbo del riposo notturno

Un fornaio di Bellaria Igea Marina dovrà pagare un risarcimento di 4.000 euro, in relazione a una serie di episodi che coinvolgono giovani clienti nelle ore notturne. Le vicende, risalenti alle estati del 2022 e 2023, sono state al centro di un procedimento che ha visto un residente presentare un esposto alla Polizia Locale e, successivamente, una denuncia in Procura, assistito dall’avvocato Andrea Guidi.

Dalle verifiche della Polizia Locale sono emerse testimonianze di altri vicini, che sono stati ascoltati come testimoni durante il processo. Le dichiarazioni hanno confermato la presenza di gruppi di giovani davanti al forno, in attesa di bomboloni e brioches, accompagnata da chiacchiere e risate che hanno disturbato nelle ore notturne. Il denunciante ha presentato anche immagini a supporto delle sue opposizioni.

Il fornaio è stato assolto per tenuità del fatto dall’accusa di aver violato l’articolo 659 del codice penale, relativo al disturbo del riposo delle persone. La decisione ha disposto il pagamento di 3.000 euro a titolo di risarcimento danni complessivo e ulteriori 1.000 euro per le spese legali, con un importo complessivo pari a 4.000 euro.