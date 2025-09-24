Cronaca. Fano, rogo in via Pergolesi: abitazione evacuata e danni ingenti per il fumo

Ieri pomeriggio, al Lido di Fano, un incendio improvviso ha trasformato un tranquillo condominio di via Pergolesi in teatro di paura e soccorsi. Le fiamme sono partite nel cortile di un’abitazione, propagandosi rapidamente fino a coinvolgere anche un box nella parte posteriore della palazzina.

Sul posto è scattato un intervento imponente dei Vigili del Fuoco, che sono arrivati con due autobotti, un’autoscala e il funzionario di guardia. Dopo aver circoscritto il rogo, i pompieri hanno provveduto alle operazioni di bonifica, impedendo che le fiamme si estendessero ulteriormente alle altre abitazioni vicine.

Una persona ha necessitato di cure mediche a causa dell’incendio, mentre i danni subiti dall’appartamento colpito dal fumo sono stati giudicati gravi al punto da renderlo inagibile. Al momento restano da accertare le cause che hanno originato il rogo.

A testimoniare l’accaduto numerosi cittadini della zona, che hanno inviato segnalazioni e immagini documentando la colonna di fumo e i momenti concitati dei soccorsi. Il quartiere ha assistito all’intervento con apprensione, mentre gli inquirenti ora lavorano per fare chiarezza sulle circostanze.