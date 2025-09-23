Cronaca. Faenza, non si ferma all’alt e tenta di investire un poliziotto: 61enne in manette

Un normale intervento di polizia per sedare una discussione tra vicini si è trasformato in un episodio ad alta tensione nel primo pomeriggio di sabato a Faenza. Protagonista, un pensionato di 61 anni che, a bordo della propria auto, non solo non si è fermato davanti alla pattuglia, ma ha addirittura puntato uno degli agenti come se volesse investirlo. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda sarebbe nata da tensioni condominiali. A chiedere l’intervento delle volanti era stata una donna di 48 anni, esasperata da un’accesa discussione con il vicino. Dalla lite in cortile si è passati rapidamente a una scena ben più pericolosa, culminata con la manovra azzardata del 61enne contro gli agenti intervenuti.

Il gesto, che ha messo in serio rischio l’incolumità di un poliziotto, ha fatto precipitare la situazione e reso inevitabile l’arresto immediato del pensionato.

Un episodio che mette in luce come dissapori privati, se non contenuti, possano degenerare fino a sfiorare la tragedia: bastano pochi istanti per trasformare una lite tra vicini nell’irreparabile passo falso che conduce dritto in questura.