Cronaca. Due commercianti condannati a Rimini per aver sottratto 100mila euro all’ex sacerdote di Monte Colombo

Un ex parroco 81enne di Monte Colombo è stato raggirato per dieci anni. I responsabili, due commercianti riminesi, dovranno scontare pene fino a cinque anni di carcere.

Il tribunale di Rimini ha emesso ieri una sentenza di condanna nei confronti di due commercianti riminesi, rispettivamente di 50 e 58 anni, ritenuti colpevoli di circonvenzione di incapace ai danni di un ex sacerdote di Monte Colombo.

Secondo quanto accertato, tra il 2012 e il 2022 i due imputati avrebbero sottratto all’anziano religioso, oggi 81enne, somme di denaro per un totale di circa 100mila euro attraverso contanti, bonifici e assegni circolari. La vittima era assistita in aula dall’avvocato Maurizio Ghinelli.

Il giudice Alessandro Capodimonte ha disposto pene differenti: cinque anni e due mesi per uno degli imputati, quattro anni e sei mesi per l’altro. Entrambi dovranno inoltre risarcire i danni alla parte civile, pagare le spese processuali e una multa, oltre a scontare l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Viviana Pellegrini e Luigi Patimo.