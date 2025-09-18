    • Cronaca. Cesena: fiamme all’alba sull’A14, furgone avvolto dal rogo ma nessun ferito

    Le prime luci del giorno hanno illuminato una scena di emergenza lungo l’arteria autostradale che taglia la Romagna, dove un veicolo commerciale è stato improvvisamente inghiottito dalle fiamme, richiedendo un intervento rapido per evitare rischi maggiori. Succedeva stamattina, giovedì 18 settembre, quando i Vigili del fuoco del distaccamento locale sono stati chiamati in azione al chilometro 113 della A-14, in direzione sud, non lontano dal casello di Valle del Rubicone.

    Equipaggiati per fronteggiare l’incendio, gli operatori hanno lavorato con efficienza per domare le fiamme che minacciavano il furgone, procedendo poi a mettere in sicurezza l’intero mezzo e l’area circostante. L’operazione si è svolta senza intoppi, grazie anche alla presenza sul posto della Polizia stradale e del personale di Autostrade per l’Italia, che hanno collaborato per gestire il traffico e garantire la fluidità delle operazioni.

    Fortunatamente, l’episodio non ha causato feriti, trasformando un potenziale pericolo in un caso risolto con prontezza e professionalità, a testimonianza dell’importanza di risposte coordinate in situazioni di crisi sulle strade ad alto scorrimento.

