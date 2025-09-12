Cronaca. Canada, ubriaco fermato dalla polizia mentre guida nel traffico la Jeep di Barbie

Un uomo senza patente e in stato di ebbrezza è stato arrestato dopo essere stato sorpreso al volante di una mini Wrangler elettrica giocattolo.

A Prince George, in British Columbia, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha fermato un adulto sorpreso alla guida di una piccola Jeep elettrica giocattolo, edizione Barbie. L’episodio è avvenuto lungo la 15th Avenue, vicino a Nicholson Street, quando un’auto civetta della polizia ha intercettato il conducente insolito.

Il controllo è stato condotto con sirene e luci lampeggianti, come previsto dalle normative locali, poiché anche i veicoli elettrici per uso stradale richiedono patente e assicurazione. Durante l’intervento, la polizia ha inoltre scoperto che l’uomo era in stato di ebbrezza e che la sua patente era già stata sospesa.

Il conducente è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e dovrà comparire davanti al tribunale di Prince George a dicembre. Il caporale Jennifer Cooper, responsabile delle relazioni con i media della RCMP locale, ha sottolineato l’assoluta necessità di rispettare le regole del codice della strada, indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato.