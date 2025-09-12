Cronaca. Bologna, ruba orologi e bracciali dalla vetrina: arrestato 34enne in stazione

Il ladro, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri poco dopo il furto. Refurtiva restituita al negoziante. Un furto messo a segno in pieno centro a Bologna si è concluso con un arresto grazie al rapido intervento dei Carabinieri. Un 34enne di origine francese, senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato bloccato e arrestato con l’accusa di furto aggravato con destrezza.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in viale Indipendenza, dove il titolare di un negozio ha chiesto aiuto a una pattuglia del Nucleo Radiomobile in transito. L’uomo ha raccontato di essere stato derubato e ha indicato ai militari la direzione di fuga del sospettato, che si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria.

I Carabinieri hanno rintracciato il fuggitivo in via Don Minzoni e lo hanno sottoposto a perquisizione, trovandogli addosso bracciali e orologi per un valore complessivo di circa 300 euro. La refurtiva è stata immediatamente restituita al negoziante.

Secondo la ricostruzione, il 34enne si era introdotto nel locale fingendo interesse per alcuni articoli, per poi approfittare di un momento di distrazione della commessa e impossessarsi dei gioielli esposti in vetrina, dandosi alla fuga a piedi.

Arrestato, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. L’udienza, celebrata martedì 9 settembre, ha convalidato l’arresto e rinviato la definizione del procedimento al prossimo ottobre con rito abbreviato. Nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.