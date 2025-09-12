Cronaca. Bologna, inseguimento finisce in tragedia: 18enne albanese muore schiantandosi con auto rubata

Un inseguimento con la polizia a Bologna si è concluso con un incidente mortale: un 18enne ha perso la vita e un 19enne è rimasto gravemente ferito.

Bologna è stata teatro questa mattina di una tragedia stradale in via Murri, dove un’auto rubata in fuga dalla polizia si è schiantata all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi. Nell’incidente ha perso la vita un 18enne di origine albanese, mentre il 19enne che era alla guida, anch’egli connazionale, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo procedeva a velocità elevata quando ha perso il controllo, centrando un palo della luce e alcune vetture parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili urbani, 118 e vigili del fuoco per soccorrere i feriti e svolgere i rilievi del caso.

Via Murri è temporaneamente chiusa al traffico per consentire agli agenti di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’inseguimento e sulla responsabilità dei conducenti.