Cronaca. Bologna, incidente mortale del 18enne albanese in fuga dalla Polizia: la Questura fornisce primi importanti dettagli e “assolve” i poliziotti

La Questura di Bologna ha fornito nuovi dettagli sull’incidente avvenuto questa mattina in via Murri, costato la vita a un 18enne passeggero di un’Audi rubata e il ferimento del conducente 19enne.

Secondo quanto spiegato dalle autorità, l’inseguimento è iniziato in via Tolmino, dove la volante ha notato l’Audi ferma al semaforo rosso: «L’equipaggio si è avvicinato per un controllo, mentre la macchina era ferma al semaforo rosso. Appena è scattato il verde i due sono partiti a velocità elevata», hanno precisato dalla Questura, come si legge sull’edizione locale del Corriere della Sera. La volante ha seguito il veicolo per alcuni metri, ma a causa dell’elevata velocità ha perso il contatto con l’auto in fuga.

Poco dopo, proseguendo lungo la strada, gli agenti hanno rinvenuto il veicolo incidentato contro un palo e altre auto in sosta. «La volante non è mai entrata in contatto con l’auto né ha visto l’impatto», hanno ribadito le autorità. Il conducente, senza precedenti, è rimasto quasi illeso; il passeggero, deceduto sul colpo, aveva invece precedenti per furto e resistenza.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia locale, mentre via Murri resta chiusa per consentire i rilievi.

Leggi anche: