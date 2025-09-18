Cronaca. Bologna, blitz in Bolognina: 45enne tedesco arrestato con 2,5 chili di eroina

Operazione antidroga ad alto impatto nel cuore della Bolognina: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un cittadino tedesco di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti.

Secondo quanto reso noto dall’Arma, l’uomo è stato fermato durante un servizio mirato a contrastare lo spaccio nei quartieri cittadini. “L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga in Bolognina, per verificare la presenza di persone dedite alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti”, spiegano i Carabinieri in una nota.

L’operazione è partita dall’osservazione del comportamento sospetto del 45enne: i militari hanno avviato un pedinamento fino a raggiungere l’auto del soggetto. Nel momento in cui l’uomo ha tentato di salire a bordo, i Carabinieri sono intervenuti; ne è scaturita una breve ma energica colluttazione, durante la quale il sospetto ha opposto resistenza prima di essere immobilizzato.

La prima perquisizione sul posto ha portato al rinvenimento di alcune dosi di cocaina ed eroina. Ma la vera svolta è arrivata poco dopo, quando i controlli si sono estesi all’abitazione del 45enne: “La successiva attività di controllo estesa presso il domicilio consentiva il sequestro di 2,5 kg di eroina e 6,55 grammi di cocaina, unitamente a 9.840 euro in contanti e materiale destinato alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente”, confermano i Carabinieri.

Il valore dello stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe garantito un introito di decine di migliaia di euro. Per l’uomo, già con precedenti alle spalle, non c’è stato scampo: su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato trasferito in carcere e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Un’operazione che testimonia la costante attenzione delle forze dell’ordine agli equilibri della criminalità locale: tra le strade della Bolognina il business della droga continua a muovere interessi enormi, ma anche a incontrare l’alt dei Carabinieri… con tanto di manette finali.