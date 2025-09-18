Coriano, sabato il ritorno del raduno Linea Gialla: in piazza oltre 40 veicoli storici militari

La memoria della storia torna a muoversi su quattro ruote. Sabato 20 settembre, dalle ore 10, approderà a Coriano il 24° raduno Linea Gialla, l’evento organizzato dall’Automobile Club di San Marino e dal raggruppamento SPA, con il patrocinio del Comune di Coriano.

Ad animare la giornata, una spettacolare carovana composta da oltre 40 veicoli di ricognizione leggeri, accompagnati da equipaggi con uniformi militari delle diverse nazioni protagoniste della Seconda guerra mondiale.

Il programma prevede la partenza dei mezzi storici dall’Aeroclub di Torraccia, dove sarà allestito il campo base già dal giorno precedente. La colonna farà poi tappa a Coriano, con sosta in via Garibaldi e piazza Don Minzoni dalle ore 10, prima di rimettersi in marcia verso Pesaro.

Un’iniziativa che unisce fascino meccanico e rievocazione storica, come sottolinea il sindaco Gianluca Ugolini: “Ringraziamo l’Automobile Club di San Marino per organizzare ogni anno la rievocazione storica e il raduno di veicoli militari che dà modo di ricordare il nostro passato e il prezzo che giovani soldati e civili hanno pagato per la nostra libertà”.

Un appuntamento che sa di commemorazione ma anche di comunità: il rombo dei motori d’epoca, sabato, sarà anche il battito della memoria collettiva.