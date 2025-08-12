Coriano, Ospedaletto: indagini chiuse, “permanenza domiciliare” imposta a tre dei quattro minorenni coinvolti nei disordini di Halloween tra molotov e petardi

Ricordate i fatti di Halloween dell’autunno scorso a Ospedaletto (leggi qui)? Ieri, lunedì 11 agosto, i Carabinieri di Riccione hanno notificato a quattro minorenni misure cautelari a seguito delle indagini sui disordini avvenuti quella notte. Questi giovani sono ritenuti i principali responsabili degli atti di violenza e degli attacchi con molotov e petardi contro le forze dell’ordine.

La notte di Halloween a Ospedaletto di Coriano si era trasformata in un episodio di violenza urbana: nonostante un’ordinanza comunale che vietava l’uso di fuochi d’artificio e petardi, un gruppo di oltre duecento ragazzi, molti travisati, ha acceso ordigni e lanciato molotov contro polizia, carabinieri e vigili del fuoco intervenuti per sedare i disordini. Fortunatamente, l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, come nel caso di una bottiglia incendiaria lanciata sotto un veicolo e che non è esplosa.

Le successive indagini, condotte tempestivamente dai Carabinieri, hanno permesso di identificare i quattro giovani come promotori e protagonisti degli eventi. Tra di loro, uno è stato trovato con una tanica di benzina, un passamontagna e un accendino. Le indagini hanno inoltre svelato una preparazione accurata degli atti, iniziata già a inizio ottobre, con la costruzione artigianale di ordigni incendiari e la loro custodia in luoghi appartati. I ragazzi si scambiavano informazioni e istruzioni tecniche tramite social network, pianificando i lanci contro le forze dell’ordine.

Le misure cautelari prevedono per tre dei giovani la permanenza domiciliare con divieto di comunicare con persone estranee alla famiglia, mentre al quarto è stato imposto l’obbligo di rientro serale e divieti di frequentazione e contatto con gli altri indagati.

Questa operazione sottolinea come l’impegno delle forze dell’ordine abbia permesso di individuare e colpire gli organizzatori di quella notte di violenza, ristabilendo un quadro di legalità e sicurezza sul territorio.

