Coriano, nuovi interventi a Sant’Andrea in Besanigo: pista ciclopedonale, Parco Bellini e asfalti al centro dell’incontro con i residenti

Una serata di ascolto e confronto, ma soprattutto l’occasione per presentare i nuovi progetti che cambieranno il volto di Sant’Andrea in Besanigo. Ieri sera, lunedì 28 luglio, il sindaco Gianluca Ugolini e la giunta comunale hanno incontrato i residenti della frazione per illustrare i principali interventi in programma: dalla riqualificazione del Parco Bellini al secondo tratto della pista ciclopedonale, fino alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e al potenziamento del verde pubblico.

Parco Bellini, un nuovo spazio per sport e socialità

Il cuore del progetto è il rinnovamento completo del Parco Bellini, un’area di circa 9.000 metri quadrati che rappresenta da anni un punto di riferimento per la comunità locale. L’intervento, dal valore di 175.000 euro, prevede la demolizione dei camminamenti esistenti e la creazione di nuovi percorsi pedonali che collegheranno quattro aree di aggregazione a forma circolare, dotate di panchine semicircolari.

Il parco sarà organizzato su due anime: una dedicata alla sosta e al gioco, l’altra allo sport, con una nuova area fitness attrezzata e un campo da pallavolo. Resteranno l’area giochi per bambini e quella per lo sgambamento cani. Ampio spazio anche alla vegetazione, con la piantumazione di 15 alberi (querce, aceri e carpini), siepi, arbusti e piante aromatiche. Saranno realizzate dune per movimentare gli spazi e la statua votiva sarà ricollocata all’ingresso del parco. L’inizio dei lavori è previsto per settembre-ottobre.

Pista ciclopedonale: completamento del collegamento con Riccione

Il secondo tratto della pista ciclopedonale sarà presto realtà. Dopo il completamento del primo segmento tra via Colombarina e i parchi Donne Vittime di Violenza e Bellini, il nuovo percorso partirà dal centro commerciale di piazza Falcone, passando per via della Repubblica e arrivando fino al parco di via Toscanini. Un’altra diramazione toccherà le vie Mozart e Vivaldi.

Il tracciato, largo 2,5 metri, sarà raccordato con la pista esistente per creare un percorso sicuro e continuo che colleghi Sant’Andrea in Besanigo al comune di Riccione e alla zona produttiva di Raibano, bypassando la trafficata via Colombarina. Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per 379.000 euro su un totale di 505.000 euro. I lavori partiranno in autunno.

Nuovi asfalti e cura del verde urbano

In programma anche un importante intervento di asfaltatura nei vialetti pedonali delle vie Bellini, Rossini, Mascagni e Toscanini, oltre che nel tratto tra la Celletta e il centro commerciale di piazza Falcone.

Grande attenzione sarà data al verde pubblico. Lungo il primo tratto della ciclabile sono stati piantati 20 alberi di Celtis Australis, 220 piante di siepi nel Parco Donne Vittime di Violenza e 12 arbusti ornamentali in via Colombarina, piazza Falcone e piazza XXV Aprile.

Illuminazione pubblica ed efficientamento energetico

Anche Sant’Andrea in Besanigo sarà coinvolta nel progetto di relamping dell’illuminazione pubblica, che prevede la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con tecnologie ad alta efficienza, l’allineamento e l’eventuale sostituzione dei pali e il rifacimento di linee elettriche obsolete. Il programma comprende anche la riqualificazione degli edifici comunali e l’installazione di impianti fotovoltaici.

Ugolini: “Progetti concreti per migliorare la qualità della vita”

«Questi incontri sono molto importanti – ha dichiarato il sindaco Gianluca Ugolini – perché dall’ascolto nascono sempre suggerimenti utili per migliorare nel concreto la vita dei cittadini». Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi, che ha sottolineato come i progetti per Sant’Andrea in Besanigo rientrino in una più ampia strategia di rigenerazione urbana: «Con il completamento della ciclopedonale e il rinnovamento del Parco Bellini, finanziato con le risorse del disagio ambientale, portiamo avanti interventi ad alto impatto sulla quotidianità».