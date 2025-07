Coriano, lunedì 28 luglio incontro pubblico a Sant’Andrea in Besanigo: focus su riqualificazione e lavori infrastrutturali

Prosegue il ciclo di incontri pubblici promossi dal Sindaco Gianluca Ugolini e dalla Giunta comunale nelle frazioni di Coriano. Dopo l’appuntamento con i residenti di Ospedaletto, lunedì 28 luglio sarà la volta di Sant’Andrea in Besanigo, con una serata dedicata al confronto diretto con la cittadinanza.

L’incontro si terrà alle ore 21 al Ristorante Righetti, in via della Repubblica, dove il sindaco, gli assessori e i tecnici comunali presenteranno i principali progetti e interventi previsti per la frazione. Tra questi, il progetto di riqualificazione del Parco Bellini e il secondo e ultimo stralcio della pista ciclopedonale di Sant’Andrea, oltre alla programmazione dei lavori di asfaltatura, agli interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione e alla cura del verde urbano.

L’iniziativa si configura come un momento di dialogo aperto per condividere con i residenti gli sviluppi e le priorità per la frazione, ascoltare esigenze e raccogliere osservazioni direttamente dalla comunità.

La cittadinanza è invitata a partecipare.