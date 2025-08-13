Coriano, cucine nuove nelle scuole dell’infanzia in vista del nuovo anno scolastico

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, previsto per settembre, sono in corso una serie di interventi di riqualificazione nei plessi delle scuole dell’infanzia del territorio comunale di Coriano. L’investimento complessivo ammonta a circa 100.000 euro e punta a garantire spazi più funzionali e moderni per il servizio dei pasti.

Il piano di lavori interessa tutte e cinque le scuole dell’infanzia comunali: “La Coccinella” di Sant’Andrea in Besanigo, “Arcobaleno” di Coriano, “Mary Poppins” a Mulazzano, “Peter Pan” a Cerasolo e “Biancaneve” a Ospedaletto. Gli interventi comprendono l’installazione di cucine in acciaio inox, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti e la sostituzione degli impianti elettrici e idraulici, compresi punti luce, prese e predisposizioni per elettrodomestici.

Secondo l’assessore all’Edilizia scolastica, Anna Pecci, “Quest’anno ci siamo focalizzati sull’adeguamento delle cucine in ogni scuola dell’infanzia di Coriano per garantire ai bambini e alle bambine un servizio di qualità con attrezzature belle ed efficienti”. Pecci ha inoltre ricordato che questi lavori rientrano in un impegno costante dell’amministrazione per la manutenzione e l’adeguamento delle strutture scolastiche, insieme ad altri progetti come la costruzione del nuovo nido comunale.

Gli interventi, attualmente in corso durante la chiusura estiva delle aule, saranno completati in tempo per l’apertura dei plessi a settembre, permettendo agli alunni di trovare cucine moderne e spazi completamente rinnovati.