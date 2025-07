Coriano, avviati i lavori Heratech per il potenziamento delle reti fognarie e acquedotto a Sant’Andrea in Besanigo

Sono iniziati nei giorni scorsi, con avvio ufficiale il 14 luglio, i lavori infrastrutturali affidati a Heratech per l’ampliamento e il potenziamento delle reti di raccolta delle acque reflue e di distribuzione dell’acquedotto nel territorio di Sant’Andrea in Besanigo. L’intervento interessa principalmente parte di via Valle e via della Repubblica, nelle immediate vicinanze dell’abitato.

Il progetto prevede la posa di un nuovo tratto di rete dedicato esclusivamente alle acque reflue, con l’obiettivo di collegare nuove utenze alla rete esistente. Inoltre, è prevista la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento in via Valle, elemento fondamentale per garantire un’efficiente gestione del flusso delle acque reflue.

Parallelamente all’ampliamento della rete fognaria, i lavori comprendono la sostituzione di un tratto obsoleto della rete acquedottistica esistente e la realizzazione dei relativi allacci, con l’intento di migliorare la qualità del servizio idrico per i residenti della zona.

La durata prevista dei lavori è di circa 120 giorni. In questi giorni, il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi hanno effettuato un sopralluogo per monitorare lo stato dell’intervento e le modifiche alla viabilità necessarie.

Fino all’8 agosto, e solo per il tempo strettamente necessario alle opere, in via della Repubblica, all’altezza di via Valle e per circa 400 metri, è istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico mobile.

Heratech ha assicurato il massimo impegno per minimizzare i disagi alla viabilità e ai residenti, garantendo al contempo la sicurezza del cantiere durante l’intera durata degli interventi.