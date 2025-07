Coriano, approvato l’assestamento bilancio 2025: 2,7 milioni di euro per cimiteri, nuovo asilo nido e verde pubblico

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’assestamento generale del bilancio 2025, con una variazione di fondi pari a 2 milioni e 700mila euro destinati a importanti investimenti sul territorio. La manovra economica, approvata nella seduta di giovedì 25 luglio, consente all’amministrazione di avviare una serie di opere fondamentali e interventi manutentivi, che prenderanno il via nelle prossime settimane.

Tra le opere più rilevanti figurano i lavori di ampliamento per i cimiteri comunali: 600mila euro saranno infatti impiegati per la riqualificazione e l’ampliamento dei cimiteri di Coriano capoluogo (200mila euro) e di Cerasolo (400mila euro). A queste somme si aggiungono altri 200mila euro, provenienti dall’avanzo libero, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strutture cimiteriali.

Un capitolo significativo riguarda il nuovo asilo nido in costruzione in via Fleming, che riceverà 600mila euro a integrazione del totale di 3,9 milioni previsti per l’opera, una risposta attesa dalle famiglie del territorio.

A Cerasolo si realizzerà inoltre un’area polivalente di pattinaggio con un investimento complessivo di 150mila euro, di cui 100mila euro da avanzo libero e 50mila da avanzo vincolato. Sono previsti anche 50mila euro per nuovi arredi della biblioteca comunale e 40mila euro per l’acquisto di mobili e attrezzature nelle scuole.

La manutenzione del verde pubblico è un altro punto cardine della manovra, con un incarico per la Valutazione Tecnica Ambientale (VTA) che analizzerà lo stato di salute delle alberature per prevenire possibili danni a persone e cose. Dopo la recente riqualificazione del Parco dei Cerchi, partiranno a breve i lavori in altri parchi comunali.

Prevista anche l’imminente approvazione in giunta del Project Financing dedicato alla pubblica illuminazione e all’efficientamento energetico degli edifici comunali.

Un capitolo a parte è dedicato ai proventi del Codice della strada, che genereranno 2,2 milioni di euro di investimenti per la riqualificazione delle vie Borgata e Pertini ad Ospedaletto, nuove asfaltature in tutte le frazioni, oltre alla realizzazione di nuova segnaletica. Parte di questi fondi sarà destinata al potenziamento del personale e all’acquisto di attrezzature per la Polizia Locale.

Il sindaco Gianluca Ugolini, che ha anche la delega al Bilancio, ha sottolineato come “le somme liberate da questa manovra ci permettono di avviare investimenti fondamentali per garantire servizi efficienti e puntuali ai cittadini di tutte le frazioni di Coriano. Concretizziamo e velocizziamo numerosi progetti, dalle strade alle scuole, dal verde all’edilizia cimiteriale, che rappresenta un tema centrale per questa legislatura. Il nuovo asilo nido, tanto atteso, e gli interventi per la viabilità danneggiata dall’alluvione finanziati dal Governo sono la dimostrazione che i conti in ordine ci consentono di guardare con determinazione al futuro di Coriano.”