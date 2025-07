Consegna dei diplomi per il Corso “Operatore Turismo Rurale”. San Marino investe in formazione, ambiente e sviluppo sostenibile 

Si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi ai partecipanti del corso “Operatore Turismo Rurale”, promosso dal Centro di Formazione Professionale (CFP) in collaborazione con l’Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali (UGRAA) e con il sostegno della Segreteria di Stato per il Territorio, della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura.

Il corso, inserito nel programma annuale del CFP, ha rappresentato un importante investimento in conoscenza e competenze, abilitando i partecipanti all’iscrizione all’Albo degli Operatori del Turismo Rurale, come previsto dalla Legge 27 gennaio 2006 n.?2. Destinato in particolare a operatori agricoli e a coloro che desiderano intraprendere attività come bed & breakfast, ristorazione tipica, fattorie didattiche e servizi legati all’ambiente rurale, il percorso formativo ha fornito strumenti concreti per avviare nuove iniziative imprenditoriali nel rispetto del territorio e delle sue tradizioni.

Durante l’incontro, cui hanno preso parte i diplomati, docenti, tutor, rappresentanti istituzionali, funzionari delle tre Segreterie coinvolte e membri del CFP e dell’UGRAA, è stato sottolineato il valore strategico della formazione professionale nella promozione di un modello di sviluppo sostenibile che integra agricoltura, ambiente, cultura e accoglienza.

Il corso, nato come progetto che guarda al futuro, ha affrontato in maniera integrata tematiche quali: agricoltura sostenibile, igiene alimentare, marketing territoriale, gestione dell’ospitalità rurale, organizzazione di fattorie didattiche. Una proposta formativa innovativa, costruita per rispondere alle reali esigenze del territorio e per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per avviare progetti concreti, capaci di generare valore economico, sociale e ambientale.

Con questa cerimonia, la Repubblica di San Marino ribadisce il proprio impegno per un turismo autentico, responsabile e di qualità, in grado di coniugare sviluppo e sostenibilità nel rispetto delle proprie radici.

Dichiarazioni istituzionali

Matteo Ciacci – Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura: «Un sentito ringraziamento e le più vive congratulazioni a tutti i diplomati del corso Operatore Turismo Rurale. Questo traguardo non è soltanto una vittoria personale, ma il segno di un impegno collettivo per un turismo che mette al centro la formazione, il territorio e l’agricoltura. Il turismo rurale rappresenta per San Marino una grande opportunità: valorizza le aree agricole, sostiene i piccoli produttori e rafforza il legame tra comunità, natura e cultura. Continuiamo a seminare insieme competenze, sviluppo e bellezza.»

Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo: «Il turismo rurale non è solo una nicchia in espansione a livello internazionale, ma un modello che risponde alla crescente domanda di esperienze autentiche e sostenibili. San Marino può e deve puntare su questo settore, promuovendo le proprie eccellenze e integrando percorsi naturalistici, cultura enogastronomica e ospitalità diffusa. La formazione è lo strumento chiave per rendere competitiva la nostra offerta, e questo corso ne è un esempio virtuoso.»

Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura: «La cultura è la radice profonda del nostro sviluppo. Formare operatori in grado di raccontare e valorizzare il territorio significa investire in identità, tradizione e innovazione. La collaborazione tra Istruzione, Cultura e le altre Segreterie coinvolte dimostra che un approccio trasversale alla formazione può generare ricadute concrete in termini di occupazione, qualità dei servizi e rigenerazione culturale dei luoghi.»

San Marino, 24 luglio 2025

Segreteria di Stato per il Territorio

Segreteria di Stato per il Turismo

Segreteria di Stato per l’Istruzione