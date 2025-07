CHOKOLASHOW® 2025 – Al via i preparativi per la seconda edizione ispirata al mondo nautico

Principato di Monaco, 15 luglio 2025

Sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, sono ufficialmente in corso i preparativi per la seconda edizione di CHOKOLASHOW®, l’evento artistico e benefico che trasforma il cioccolato in un’opera d’arte e in un gesto concreto di solidarietà.

Dopo il successo della prima edizione, svoltasi il 9 maggio 2024 nel tunnel Riva in omaggio al Gran Premio Storico di Monte-Carlo, CHOKOLASHOW® torna con un nuovo tema affascinante: “Il Mondo Nautico”, in onore del prestigioso Monaco Yacht Show, simbolo di eleganza e connessione attraverso il mare.

L’iniziativa è diretta dalla giornalista Maria Bologna e coordinata dall’Associazione Monaco International Hub (MIH).

Quest’anno, insieme alla storica gelateria Rossi, partner dell’evento fin dalla prima edizione, tutte le pasticcerie artigianali del Principato sono invitate a partecipare presentando le proprie specialità a base di cioccolato. CHOKOLASHOW® intende valorizzare le eccellenze locali che condividono lo stesso spirito di collaborazione, creatività e impegno. Anche Vianord Engineering, partner chiave nel 2024, ha confermato il suo supporto tecnico e organizzativo per l’edizione 2025.

—

? PROGRAMMA PRELIMINARE (aggiornato al 15 luglio 2025)

?15 settembre 2025 – Consegna delle tavole di cioccolato

Otto artisti internazionali riceveranno una grande tavola di cioccolato incorniciata da incidere con un simbolo nautico sorteggiato al momento della consegna (es. ancora, sirena, faro, onda, carta nautica…).

?Dal 25 settembre – Esposizione presso WANNENES Art Auctions Monte Carlo

Le opere saranno visibili al pubblico e ai collezionisti in contemporanea al Monaco Yacht Show. I visitatori potranno votare l’incisione preferita.

?13 ottobre 2025 – CHOKOLASHOW® Village – Hotel Méridien Beach Plaza

Una giornata aperta gratuitamente al pubblico, con degustazioni, animazione per bambini e stand dedicati all’arte e al cioccolato.

?14 ottobre 2025 – Serata di Gala & Asta Benefica – Hotel Méridien Beach Plaza

Ore 18:30 – Cocktail esclusivo su invito, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, con estrazione delle otto associazioni beneficiarie.

Ore 19:30 – Asta benefica delle opere in cioccolato.

Ore 20:00 – Cena di Gala con showcooking, spettacoli dal vivo e premiazione dell’opera più votata dal pubblico.

—

CHOKOLASHOW®: Arte, Cioccolato e Cuore

Dove la bellezza incontra la solidarietà, e il cioccolato racconta emozioni autentiche.

Per maggiori informazioni: info@chokolashow.com