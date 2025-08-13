Cesenatico, torna il ballo in terrazza al Palazzo del Turismo per rivivere gli anni ’50 e ’60

Dopo il grande successo della prima serata di luglio, ieri, martedì 12 agosto, si è ufficialmente aperto il conto alla rovescia per la nuova serata danzante sulla terrazza del Palazzo del Turismo, che domani, mercoledì 13 agosto, tornerà a trasformarsi in una balera a cielo aperto.

L’evento, promosso dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti Cesenate, Confcommercio e la Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico, si propone di far rivivere l’atmosfera magica degli anni ’50 e ’60, epoca d’oro del dancing “La Caravella”, uno dei luoghi simbolo dell’estate cesenaticense.

Il ballo si svolge in una cornice storica: la terrazza del Palazzo del Turismo, che in passato ospitava l’Azienda di Soggiorno e che vedeva la musica diffondersi fino al mare con coppie che danzavano sotto le stelle.

Domani sera, alle ore 21, la serata sarà animata dalla musica dal vivo di Gabriele & Milva, mentre il gran finale è previsto per mercoledì 27 agosto con il Trio Band.

L’ingresso ha un costo di 8 euro, comprensivo di consumazione, e l’accesso sarà consentito fino a esaurimento della capienza massima.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità perfetta per riscoprire la tradizione del ballo e rivivere le emozioni delle serate estive di un tempo in un luogo ricco di storia e fascino, dove il passato torna a vivere tra musica e sorrisi.