Cesenatico, sabato 30 e domenica 31 agosto arriva l’Adriatic Series Triathlon: modifiche alla viabilità

Il triathlon nazionale Adriatic Series Triathlon Cesenatico anima il weekend della città romagnola, con oltre 1200 atleti professionisti e dilettanti attesi tra sabato 30 e domenica 31 agosto.

Le gare si svolgeranno dalle 11 alle 16.30 di entrambe le giornate, durante le quali saranno previste modifiche alla viabilità nelle aree coinvolte: Giardini al Mare nella Zona di Levante, viale Carducci, Valverde, via Canale Bonificazione e via Fossa.

Per agevolare cittadini e turisti, sul percorso saranno presenti cartelli informativi, mentre sul sito del Comune di Cesenatico è disponibile una mappa interattiva con tutti i dettagli delle chiusure e delle deviazioni.

Il Comune invita automobilisti e residenti a prestare attenzione e a pianificare spostamenti alternativi per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.