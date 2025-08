Cesenatico, raffica di controlli: tre denunce tra colonia abbandonata e spiaggia

Controlli mirati e costante presidio del territorio hanno caratterizzato gli ultimi giorni di attività del presidio di polizia di Cesenatico, che ha messo a segno una serie di interventi in diverse zone della città. Il bilancio conta tre denunce, tutte legate a violazioni delle normative sull’immigrazione e del codice della strada.

Il primo episodio ha avuto luogo nella zona Ponente, all’interno di una colonia abbandonata. Qui è stato individuato un 18enne tunisino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane aveva precedenti per furti e danneggiamenti a Cesena e per reati commessi in Campania, dove da minorenne era stato ospite in una struttura: tra questi figurano resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nei suoi confronti si è proceduto per violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri. Sono in corso accertamenti per valutare un’eventuale espulsione dal territorio italiano.

Un secondo intervento ha portato alla denuncia di un pregiudicato 50enne campano, fermato mentre era alla guida di un’auto nonostante la patente gli fosse stata revocata lo scorso luglio. L’uomo è stato identificato e segnalato all’autorità giudiziaria.

Infine, a Villamarina, l’intervento degli agenti è scattato su segnalazione di un bagnino, che ha denunciato la presenza di un uomo che dormiva all’interno dello stabilimento balneare, ostacolando così l’attività lavorativa. Si tratta di un 40enne di origine marocchina, anch’egli risultato irregolare sul territorio italiano. Per lui è scattata una denuncia per violazione delle norme sul soggiorno.

Le forze dell’ordine continueranno nei prossimi giorni l’attività di controllo, con particolare attenzione alle aree più sensibili del territorio.