Cesenatico. Nuova rotatoria di via Fiorentina: approvato il progetto di fattibilità economica

Cesenatico, 5 luglio 2025_ La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità economica della nuova rotatoria tra la SP 98 e via Fiorentina. L’investimento totale previsto per la realizzazione dell’opera è di € 490.000,00 e sarà finanziato al 50% da Comune di Cesenatico e Provincia di Forlì-Cesena. Adesso prenderà il via la conferenza dei servizi, poi sarà il momento del progetto esecutivo e delle gare d’appalto con l’inizio dei lavori previsto per il 2026.

L’opera

La intersezione tra via Fiorentina e la SP 98 è da tempo uno dei tratti stradali attenzionati dall’amministrazione comunale che ha cominciato un dialogo con il comitato di zona e i residenti in seguito a diversi sinistri stradali occorsi nel corso degli anni. È cominciato così questo percorso condiviso con la Provincia di Forlì-Cesena. La realizzazione della rotatoria ha lo scopo do ridurre la velocità con cui viene affrontato questo tratto di strada così da rendere meno pericoloso l’attraversamento della stessa via Fossa. Questo tratto di strada è molto utilizzato anche dai cicloturisti e l’opera intende trasformare l’intersezione “a raso””. Contestualmente verranno installati nuovi corpi illuminanti e nuova segnaletica per migliorare la percezione dei conducenti eliminando anche tutte le zone d’ombra. La rotonda presenta un diametro di 10 metri ed è progettata al centro dell’intersezione dei due assi stradali, scelta motivata da più fattori, la sicurezza stradale e il mantenimento della rotonda al centro consente di minimizzare gli espropri verso le proprietà confinanti. Con la rotatoria si rende inoltre necessario adeguare la sezione idraulica dello scolo consorziale Fiorentina che attraversa via Fossa. Attualmente lo scolo tombinato ha un diametro di 100 cm e con il nuovo progetto sarà sostituito da uno scatolare di 2 metri per 1,5 migliorando così il deflusso delle acque come richiesto dal Consorzio di Bonifica. Il progetto prevede infine l’installazione di 4 punti luce ad alta efficienza in grado di illuminare a dovere l’area della nuova rotonda.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Stiamo andando avanti con tutto l’iter necessario per realizzare quest’opera importante e sentita che ci permetterà di mettere in sicurezza un tratto stradale delicato. La conferenza dei servizi partirà subito, poi approveremo il progetto esecutivo per poter dare via alla gara d’appalto. I lavori partiranno nel corso del 2026», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.