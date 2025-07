Cesenatico, maxi operazione dei Carabinieri nel weekend: droga, alcol e irregolari, pioggia di denunce

Sei persone denunciate e tre giovani segnalati per uso personale di stupefacenti: è questo il bilancio dei controlli straordinari condotti dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico nel fine settimana appena trascorso.

Il servizio, svolto ieri, lunedì 28 luglio, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni dipendenti e delle squadre specializzate S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) e S.A.T. (Supporto all’Arma Territoriale) del 5° Reggimento “Emilia Romagna”, si è concentrato in orario serale e notturno. L’obiettivo era quello di prevenire i reati in genere e contrastare sia l’uso di droghe che le condotte di guida in stato di alterazione.

L’attività ha interessato principalmente le aree del territorio considerate più sensibili sotto il profilo operativo, così come le principali arterie stradali della zona. Al termine dell’operazione, i militari hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì.

In particolare, tre automobilisti sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo essere risultati positivi all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per loro è scattato il ritiro della patente, in vista della sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre i veicoli sono stati affidati a soggetti idonei alla guida.

Altri tre soggetti, tutti cittadini stranieri, sono stati denunciati per essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale. Come previsto, sono stati avviati presso l’Ufficio stranieri competente per le procedure di espulsione.

Nel corso del medesimo servizio, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena tre giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish, destinate – secondo quanto dichiarato – ad uso personale. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Lo rende noto oggi, martedì 29 luglio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, sottolineando l’impegno dell’Arma nel garantire la sicurezza del territorio con operazioni mirate a scoraggiare comportamenti illeciti.